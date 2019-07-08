ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на державну зраду через наміри провести телеміст між телеканалом NewsOne і "Росія 1".

Про це в на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"У зв'язку з намірами телеканалу "Нюзван" провести спільний телеміст з російським подсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - написав генпрокурор.

З його слів, власник і ведучий каналу NewsOne викликані на допит.

Готується клопотання до суду про арешт активів.

Національний союз журналістів закликав телеканал NewsOne скасувати проведення телемосту з телеканалом "Росія 1".

Служба безпеки України закликала Раду національної безпеки і оборони (РНБО) невідкладно запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність.

NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи.