ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на державну зраду через наміри провести телеміст між телеканалом NewsOne і "Росія 1".\r\nПро це в на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\n"У зв'язку з намірами телеканалу "Нюзван" провести спільний телеміст з російським подсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - написав генпрокурор.\r\nЗ його слів, власник і ведучий каналу NewsOne викликані на допит.\r\nГотується клопотання до суду про арешт активів. \r\nНаціональний союз журналістів закликав телеканал NewsOne скасувати проведення телемосту з телеканалом "Росія 1".\r\nСлужба безпеки України закликала Раду національної безпеки і оборони (РНБО) невідкладно запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність.\r\nNewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи.