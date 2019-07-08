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08 липня 2019, понеділок, 14:48 46
Силові структури 2019-07-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne

ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne

ГПУ.
ГПУ.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на державну зраду через наміри провести телеміст між телеканалом NewsOne і "Росія 1".

Про це в на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"У зв'язку з намірами телеканалу "Нюзван" провести спільний телеміст з російським подсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - написав генпрокурор.

З його слів, власник і ведучий каналу NewsOne викликані на допит.

Готується клопотання до суду про арешт активів.                                                        

Національний союз журналістів закликав телеканал NewsOne скасувати проведення телемосту з телеканалом "Росія 1".

Служба безпеки України закликала Раду національної безпеки і оборони (РНБО) невідкладно запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність.

NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи.

Більше новин про: Генпрокуратура ГПУ NewsOne Телеканал NewsOne держзрада підозра в держзраді Юрій Луценко телеміст

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