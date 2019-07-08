У Закарпатській області через ураган сотні будинків залишилися без дахів, дерева попадали на дороги

За станом на ранок 8 липня через негоду без світла залишилися 132 населених пункти у 7 областях: Київській - 64, Закарпатській - 26, Сумській - 16, Тернопільській - 12, Житомирській - 8, Кіровоградської - 5, Дніпропетровській - 1. Про це повідомляє Держнс.\r\n7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів Закарпаття пошкоджені дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.\r\nВ селі Сюртэ Іршавського району внаслідок падіння уламків даху постраждали дві людини, які від госпіталізації відмовилися.\r\nВ ДСНС Закарпаття уточнили, що травми отримали дві мешканки села Сюртэ 1976 і 1982 років народження.\r\nТакож на території області знеструмлено 26 населених пунктів, з яких 10 - повністю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні похолодало до +7 і залило дощами: синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала.\r\nТим часом через негоду в Кривому Розі троє загиблих. Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без даху і електрики. Раніше в ДСНСпопереджали про ускладнення погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м\/с, дощі і град.