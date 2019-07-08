У Закарпатській області через ураган сотні будинків залишилися без дахів, дерева попадали на дороги

За станом на ранок 8 липня через негоду без світла залишилися 132 населених пункти у 7 областях: Київській - 64, Закарпатській - 26, Сумській - 16, Тернопільській - 12, Житомирській - 8, Кіровоградської - 5, Дніпропетровській - 1. Про це повідомляє Держнс.

7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів Закарпаття пошкоджені дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено десятки дерев.

В селі Сюртэ Іршавського району внаслідок падіння уламків даху постраждали дві людини, які від госпіталізації відмовилися.

В ДСНС Закарпаття уточнили, що травми отримали дві мешканки села Сюртэ 1976 і 1982 років народження.

Також на території області знеструмлено 26 населених пунктів, з яких 10 - повністю.

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Тим часом через негоду в Кривому Розі троє загиблих. Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без даху і електрики. Раніше в ДСНСпопереджали про ускладнення погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м/с, дощі і град.