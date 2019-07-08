На початку липня НБУ купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів

Національний банк у період з 1 по 5 липня купив на міжбанківському валютному ринку 321,2 млн доларів, що є найбільшою сумою з початку поточного року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зокрема, НБУ купив 40 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Також регулятор купив 281,2 млн доларів за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 978,5 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 966,7 млн доларів.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 1 960,2 млн доларів, а продав - 231,43 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 липня на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.