Банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию к концу года

Банки прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию к концу года.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

Среди причин текущего укрепления курса гривны банкиры назвали рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами.

"Причины укрепления курса гривны остаются прежними: рекордные покупки гривневых ОВГЗ нерезидентами. Также к ним добавились экспортеры-аграрии", - сообщил Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка.

При этом представитель Идея Банка также сообщил, что главной причиной укрепления гривны в течение июня - начале июля можно назвать активизацию нерезидентов по покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"На последних аукционах, проводимых Минфином, спрос на гривневые инструменты составил более 10 млрд гривен, а доходность по ОВГЗ составляла 17-17,5%. Такие ставки являются достаточно привлекательными для нерезидентов, поэтому они готовы активно покупать государственный долг, инвестируя в Украине доллары США и продавая их на межбанковском рынке", - сказал банкир.

Относительно возможного дальнейшего укрепления гривны, то представитель ОТП Банка сообщил, что прогнозы по курсу гривны остаются положительными.

"Следующий уровень поддержки – 25,50-25,60. После этого прогнозируем коррекцию в сторону 26,00. Пока что сложно прогнозировать курс на конец лета по причине недопонимания интересов нерезидентов в объеме покупок ОВГЗ. Есть ли у них граница курса продажи доллара? Мы считаем, что курс ниже 26,00 может отпугнуть инвесторов и заставить взять паузу пока уровень котировок не вернется к 26,00-26,50. Также вызывает вопрос будущее понижение ставок. Возможно такой высокий интерес на аукционах ОВГЗ вызван высокой ставкой и после понижения инвесторы могут также потерять интерес к покупке бумаг", - сообщил Антон Коваленко.

"До конца июля, а также и к концу лета можно и в дальнейшем ожидать укрепления национальной валюты, в связи с низкой деловой активностью и отсутствием необходимости покупки энергоносителей. По нашим прогнозам, курс будет находиться в диапазоне 25,50/26,50", - ожидают в Идея Банке.

При этом в ОТП Банке ожидают, что курс на осень будет в пределах 26,75-27,25 UAH/USD, а к концу года – возможно, 27,50-28 UAH/USD.

В Идея Банке более оптимистично настроены и прогнозируют курс будет колебаться в пределах 26-27 UAH/USD осенью и до конца текущего года.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля гривна на межбанке снова укрепилась на 13 копеек.

Тем временем, перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.