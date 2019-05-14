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14 мая 2019, вторник, 10:28 287
Экономика 2019-05-14T10:28:21+03:00
Українські Новини
Чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов

Чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов

Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

С начала года чистые резервы выросли на 3,1% с 9,644 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 20,633 млрд долларов до 20,524 млрд долларов.

С начала года они сократились на 1,4% с 20,82 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в апреле сократились на 0,5% с 10,640 млрд долларов до 10,581 млрд долларов, с начала года они сократились на 5,3% с 11,176 млрд долларов, а в 2018 году - сократились на 7,9%.

Как сообщали Українські Новини, международные резервы впервые за 5 лет превысили отметку в 20 млрд долларов

В феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов, по сравнению с международными резервами в январе.

По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).

Тем временем, Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов.

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