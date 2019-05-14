Чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов

Чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nОб этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.\r\nС начала года чистые резервы выросли на 3,1% с 9,644 млрд долларов.\r\nОфициальные резервные активы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 20,633 млрд долларов до 20,524 млрд долларов.\r\nС начала года они сократились на 1,4% с 20,82 млрд долларов.\r\nПри этом валовые резервные обязательства в апреле сократились на 0,5% с 10,640 млрд долларов до 10,581 млрд долларов, с начала года они сократились на 5,3% с 11,176 млрд долларов, а в 2018 году - сократились на 7,9%.\r\nКак сообщали Українські Новини, международные резервы впервые за 5 лет превысили отметку в 20 млрд долларов\r\nВ феврале международные резервы сократились на 2,9% до 20,2 млрд долларов, по сравнению с международными резервами в январе.\r\nПо итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).\r\nТем временем, Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов.