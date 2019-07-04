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04 липня 2019, четвер, 14:35 12
Силові структури 2019-07-04T16:00:03+03:00
Українські Новини
В ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування

В ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування

В районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони. Фото: @OSCE_SMM
В районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони. Фото: @OSCE_SMM

Моніторингова місія ОБСЄ стверджує, що в районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони після того, як було проведено розведення сил. Про це йдеться на офіційній сторінці місії в Twitter в четвер, 4 липня.

"Озброєння, раніше зафіксованого з обох сторін лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

Володимир Зеленський відреагував на обстріл медичного авто при евакуації медиками пораненого в ООС.

Раніше військові ВСУ закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці.

Тим часом в районі ООС українські військовослужбовці провели яскраві змагання протитанкових керованих ракет з залпами артилерії.

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