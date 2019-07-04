В ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування

В районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони. Фото: @OSCE_SMM

В районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони. Фото: @OSCE_SMM

Моніторингова місія ОБСЄ стверджує, що в районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони після того, як було проведено розведення сил. Про це йдеться на офіційній сторінці місії в Twitter в четвер, 4 липня.

"Озброєння, раніше зафіксованого з обох сторін лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - сказано в повідомленні.

Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской. #ОБСЕ pic.twitter.com/sCIldhy8yb — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

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