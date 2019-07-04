В ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування

Моніторингова місія ОБСЄ стверджує, що в районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидві сторони після того, як було проведено розведення сил. Про це йдеться на офіційній сторінці місії в Twitter в четвер, 4 липня.\r\n"Озброєння, раніше зафіксованого з обох сторін лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nВооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской. #ОБСЕ pic.twitter.com\/sCIldhy8yb\r\n— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.\r\nВолодимир Зеленський відреагував на обстріл медичного авто при евакуації медиками пораненого в ООС.\r\nРаніше військові ВСУ закріпилися на нових позиціях в Мар'їнці.\r\nТим часом в районі ООС українські військовослужбовці провели яскраві змагання протитанкових керованих ракет з залпами артилерії.