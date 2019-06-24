Видео дня: зрелищные состязания противотанковых ракет и залпы артиллерии в ООС

В районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.\r\nОб этом сообщает Операция объеденных сил, публикуя соответствующее видео на YouTube-канале.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=8HQJci3KRiU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n"В районе проведения операции объединенных сил проведены соревнования на лучший боевой расчет ПТРК и боевой расчет противотанковых пушек", - сказано в сообщении.\r\nНа видео зафиксированы впечатляющие кадры практических пусков противотанковых ракет и залпов артиллерии.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой. Также ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Кроме того, в Днепропетровской области на полигоне прошли боевые учения, во время которых пушкари личного состава 55 oabr Сухопутных войска ВС выполняли упражнения по боевой стрельбе.\r\nКроме того, морпехи и артиллеристы успешно отстояли морское побережье от условного противника. Ранее тактическая авиация и противовоздушная оборона ВСУ провели зрелищные учения.