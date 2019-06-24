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24 июня 2019, понедельник, 21:03 241
Силовые структуры 2019-06-24T21:04:35+03:00
Українські Новини
Видео дня: зрелищные состязания противотанковых ракет и залпы артиллерии в ООС

Видео дня: зрелищные состязания противотанковых ракет и залпы артиллерии в ООС

В районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.

Об этом сообщает Операция объеденных сил, публикуя соответствующее видео на YouTube-канале.

"В районе проведения операции объединенных сил проведены соревнования на лучший боевой расчет ПТРК и боевой расчет противотанковых пушек", - сказано в сообщении.

На видео зафиксированы впечатляющие кадры практических пусков противотанковых ракет и залпов артиллерии.

Как сообщали Українські Новини, на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой. Также ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Кроме того, в Днепропетровской области на полигоне прошли боевые учения, во время которых пушкари личного состава 55 oabr Сухопутных войска ВС выполняли упражнения по боевой стрельбе.

Кроме того, морпехи и артиллеристы успешно отстояли морское побережье от условного противника. Ранее тактическая авиация и противовоздушная оборона ВСУ провели зрелищные учения.

Больше новостей о: Артиллерия Видео дня противотанковые ракеты ООС ПТРК Украинские военные

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