Зеленский отреагировал на обстрел авто при эвакуации медиками раненого в ООС

Президент Владимир Зеленский считает обстрел боевиками авто во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного (Донецкая область) позорной и подлой попыткой срыва переговоров по прекращению огня.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один раненный. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал он.

Президент добавил, что такие действия не приближают мир и призвал партнеров Украины в Европе и США отреагировать должным образом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

В понедельник Зеленский назвал разведение сил и средств у Станицы Луганской (Луганская область) первым шагом для устойчивого прекращения огня на Донбассе.