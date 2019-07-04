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04 липня 2019, четвер, 13:06 20
Політика 2019-07-04T16:15:03+03:00
Українські Новини
"Голос" має намір внести зміни в закон про люстрацію

"Голос" має намір внести зміни в закон про люстрацію

Голос. Фото: @RomanKravets/Twiter
Голос. Фото: @RomanKravets/Twiter

Партія "Голос" має намір внести зміни до закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Про це Українським Новинам повідомив один із членів команди "Голосу" і кандидат у депутати Ради від партії Ярослав Юрчишин.

"Звичайно будемо доповнювати (закон)", - сказав він.

З його слів, партія запропонує законопроект про внесення змін до закону про люстрацію після приходу до Верховної Ради.

Також він повідомив, що в разі скасування Конституційним Судом чинного закону про люстрацію, "Голос" внесе новий проект закону в парламент.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат у нардепи від "Голосу" Юрчишин не вважає агітацією концертний тур Вакарчука.

200 прихильників "Свободи", "Нацкорпуса" і "Євросолідарності" мітингували біля КС проти можливого скасування закону про люстрацію.

43,2% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12% - "Опозиційну платформу - За життя", 9,4% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,3% -" Голос" Святослава Вакарчука, 8,2% -" Європейську солідарність" на виборах Верховної Ради.

Тим часом ПАРЄ закликала Україну привести закон про люстрацію у відповідність до рекомендацій "Венеціанської комісії".

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