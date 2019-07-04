Националисты и сторонники Порошенко митингуют под КС из-за закона о люстрации

200 сторонников партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и "Европейская солидарность" митингуют у Конституционного Суда против возможной отмены закона "Об очищении власти".\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nМитинг начался около 9:30. Митингующие держат в руках символику своих партий, а также национальные флаги. Некоторые митингующие держат в руках тематические транспаранты, а отдельные транспаранты прикреплены к забору у здания КС.\r\nСамый большой транспарант гласит: "Люстрація або йдіть у сраку!"\r\n\r\nНа митинге находится директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.\r\nВремя от времени на митинге выступают организаторы.\r\n\r\nПри этом возле сторонников политических партий проходит акция общественных активистов, которые также протестуют против возможной отмены закона о люстрации.\r\nИх всего около 10 человек.\r\nПо периметру здания КС дежурит полиция для предотвращения возможных провокаций.\r\n\r\n4 июля КС продолжит рассмотрение дела по двум конституционным представлениям Верховного Суда и конституционному представлению 47 депутатов от "Оппозиционного блока" на соответствие Конституции отдельных положений закона "Об очищении власти".\r\n\r\n\r\nАкция под КС.\r\nКак сообщали Українські Новини, 14 мая КС рассматривал закон о люстрации.\r\nРанее ПАСЕ призывало Украину привести закон о люстрации в соответствие с рекомендациями "Венецианской комиссии". Гройсману напомнили, что он уже 3 год не может выполнить обещание привести закон о люстрации к стандартам ПАСЕ.