Партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко

По сравнению с предыдущим соцопросом рейтинг партии "Слуга народа" упал, а партии "Голос" - вырос, причем партия Святослава Вакарчука обогнала партию Порошенко. Так, 43,2% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12% - "Оппозиционную платформу - За життя", 9,4% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,3% -" Голос" Святослава Вакарчука, 8,2% - "Европейскую солидарность" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

При этом по 3,9% опрошенных выразили желание поддержать партию "Гражданская позиция", 4,1% - "Сила и честь", 2,1% - Радикальную партию Олега Ляшко, 2,2% - "Оппозиционный блок - партия мира и развития", 1,8% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,6% - "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,2% - "Объединение "Самопомощь".

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 22 по 27 июня среди 1 000 совершеннолетних респондентов.Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, неделю назад 45,3% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,4% - "Европейскую солидарность", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

"Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.