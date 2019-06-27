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27 июня 2019, четверг, 07:16 542
Выборы 2019-06-27T07:16:01+03:00
Українські Новини
Кандидат в нардепы от "Голоса" Юрчишин не считает концертный тур Вакарчука агитацией

Кандидат в нардепы от "Голоса" Юрчишин не считает концертный тур Вакарчука агитацией

Ярослав Юрчишин. Фото: chesno.org
Ярослав Юрчишин. Фото: chesno.org

Бывший председатель правления антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine, ранее критиковавший Владимира Зеленского в ходе президентских выборов, а теперь являющийся заместителем председателя партии "Голос" и кандидатом в народные депутаты под №7 в избирательном списке "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что музыкальный концертный тур Святослава Вакарчука не является агитацией.

Об этом Юрчишин сказал в интервью движению "Честно".

Команда партии "Голос" пытается избежать обвинений в незаконной политической агитиации в ходе концертного тура Святослава Вакарчука и музыкальной группы "Океан Эльзы". Для этого каждый концерт Вакарчука с "Океаном Эльзы" делят на 2 части: политическую и музыкальную, что не отменят самой по себе агитации за партию "Голос".

Юридическая грань между агитацией и бесплатными (благотворительными) концертами, проводимыми в ходе избирательной компании, достаточно тонкая. В свою очередь, Вакарчук утверждает, что концерты, по его мнению, нельзя считать подкупом, поскольку во время них не проводится прямая агитация.

"Сейчас мы нашли следующее решение, посоветовавшись с юристами: во время тура, который будет элементом политической агитации после официальной регистрации в ЦИК, мы ни на одном концерте не будем призывать за кого-то голосовать, мы только разъясняем позицию партии "Голос", - сказал Юрчишин.

Фото: facebook.com/Shkval.zbФото: facebook.com/Shkval.zb

Как отметил зампредседателя политсилы, 1-я часть каждого концерта в ходе тура является политической - она длится около 2 часов: с забрендированной сценой, названиями, символикой партии и тому подобное. А во 2-й части, после завершения агитации, вся партийная символика убирается и проходит концерт "Океана Эльзы".

16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду Украины.

8 июня партия "Голос" обнародовала избирательный список.

После председатель партии Вакарчук объявил, что отправляется вместе с "Океаном Эльзы" в музыкальное турне по Украине.

Напомним, 10 февраля 2019 года Гражданская сеть "Опора" заявила, что бесплатные концерты Владимира Зеленского можно расценивать как подкуп избирателей, поскольку артист является кандидатом в Президенты.

"В факте организации бесплатного концерта могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата Зеленского", – отметил координатор наблюдения за выборами "Опора" Ярослав Гулан.

"Кандидату запрещено предоставлять избирателю на льготных условиях товары или услуги и при этом вспоминать его имя. Проведение бесплатного концерта с участием кандидата в Президенты может восприниматься именно как предоставление избирателю услуг, а это уже содержит признаки подкупа избирателей", – подчеркнул представитель "Опоры".

Как сообщалось ранее, Юрчишин не исключает возможность создания в парламенте коалиции партий "Голос" и "Слуга народа".

Ранее Юрчишин сказал о Зеленском: "Независимого кандидата в Президенты актера Владимира Зеленского не существует - это рукотворный образ, который будет отражать те посылы и месседжи, которые ему скажут".

Больше новостей о: Голос концертный тур Слуга народа Ярослав Юрчишин Святослав Вакарчук Владимир Зеленский партия "Голос"

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