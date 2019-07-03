Північноамериканський дебют: що пишуть про Зеленського канадські ЗМІ

Зеленський на конференції з питань реформ в Україні. Фото: сайт Президента України

Зеленський на конференції з питань реформ в Україні. Фото: сайт Президента України

"Зеленський приїхав у Торонто зокрема й для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався у спроможності актора, який грав роль президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - зазначає газета.

Як наголошує видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжуватиме впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.

Про це на конференції щодо підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він наголосив, що для розвитку економіки Україні потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості у захисті їхніх вкладень.

"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.

Видання також зазначає, що Канаду новий президент відвідав більш як за місяць до свого першого візиту у США, що не є випадковістю.

"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це засвідчує значущість, яку Зеленський надає стосункам між двома країнами, які розвивалися протягом останніх 28 років", - наголошує National Post.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки в Канаду. Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про ЗВТ з Україною.

Крім того, Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.

Тим часом Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України.