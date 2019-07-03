Північноамериканський дебют: що пишуть про Зеленського канадські ЗМІ

"Північноамериканський дебют" Президента Володимира Зеленського, який на три дні прилетів до Канади, опинився в центрі уваги провідного канадського видання National Post, повідомляє "BBC Україна".\r\n"Зеленський приїхав у Торонто зокрема й для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався у спроможності актора, який грав роль президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - зазначає газета.\r\nЯк наголошує видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжуватиме впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.\r\nПро це на конференції щодо підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він наголосив, що для розвитку економіки Україні потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості у захисті їхніх вкладень.\r\n"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.\r\nВидання також зазначає, що Канаду новий президент відвідав більш як за місяць до свого першого візиту у США, що не є випадковістю.\r\n"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це засвідчує значущість, яку Зеленський надає стосункам між двома країнами, які розвивалися протягом останніх 28 років", - наголошує National Post.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки в Канаду. Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про ЗВТ з Україною.\r\nКрім того, Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.\r\nТим часом Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України.