Зеленский с женой прилетели в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Канаду с визитом на 3 дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине. Об этом сообщает Офис Президента на странице в Facebook.



Отмечается, что сегодняшний график будет насыщенным.



Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.



Президент возьмет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.









Ранее премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.



Тем временем Христя Фриланд сравнила Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



Во время встречи с министром иностранных дел Канады Зеленский заявил, что у Украины есть шанс для возвращения Донбасса.



На инавгурации Зеленского в Верховной Раде присутствовали представители с Канады.



Канада ввела санкции против 114 граждан и 15 компаний за нападение России на украинские корабли.



