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02 июля 2019, вторник, 10:58 1298
Президент 2019-07-02T10:58:02+03:00
Українські Новини
Зеленский с женой прилетели в Канаду

Зеленский с женой прилетели в Канаду

Зеленский прибыл в Канаду. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленский прибыл в Канаду. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Канаду с визитом на 3 дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.  Об этом сообщает Офис Президента на странице в Facebook.


Отмечается, что сегодняшний график будет насыщенным.

Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Президент возьмет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.



Ранее премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским

Тем временем Христя Фриланд сравнила Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Во время встречи с министром иностранных дел Канады Зеленский заявил, что у Украины есть шанс для возвращения Донбасса

На инавгурации Зеленского в Верховной Раде присутствовали представители с Канады

Канада ввела санкции против 114 граждан и 15 компаний за нападение России на украинские корабли. 

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