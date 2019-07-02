Зеленский провел первые встречи в рамках поездки в Канаду

Президент Владимир Зеленский, который утром со своей женой прилетел в Канаду, и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обсудили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

2 июля в Торонто в рамках своего визита в Канаду Зеленский провел встречу с Фриланд.

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и Организации Объединенных Наций.



Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Президент Украины также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась в Торонто.



Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО) остается неизменным и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции Украины.



Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский улетел в Канаду на три дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.



Премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.