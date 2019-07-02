подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 16:50 636
Президент 2019-07-02T16:52:14+03:00
Українські Новини
Зеленский провел первые встречи в рамках поездки в Канаду

Зеленский провел первые встречи в рамках поездки в Канаду

Зеленский с министром иностранных дел Канады Фриланд. Фото: president.gov
Зеленский с министром иностранных дел Канады Фриланд. Фото: president.gov

Президент Владимир Зеленский, который утром со своей женой прилетел в Канаду, и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обсудили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

2 июля в Торонто в рамках своего визита в Канаду Зеленский провел встречу с Фриланд.
Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и Организации Объединенных Наций.

Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Президент Украины также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась в Торонто.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО) остается неизменным и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский улетел в Канаду на три дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине

Премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.

Больше новостей о: Украина реформы в Украине Канада Христя Фриланд Зеленский

Архив
Новости
Парубий отменил приглашение миссии ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами 18:00
На выборах в ОТГ лидируют "Батькивщина" и "Наш край", - предварительный подсчет партии "Наш край" 17:37
Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий 17:27
"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" 17:23
Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Кацер-Бучковская 17:23
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok