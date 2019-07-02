В Україні оголосили 5-бальну пожежонебезпеку

Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27

Василь Хмельницький почав будівництво нового заводу в Київській області 13:25

Суд призупинив дію тарифів "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії 13:23

Похолодання до +11 і дощі чекають на українців посеред робочого тижня 13:18 Карта