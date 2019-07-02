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02 липня 2019, вівторок, 12:28 9
Суспільство 2019-07-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні оголосили 5-бальну пожежонебезпеку

В Україні оголосили 5-бальну пожежонебезпеку

В Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Фото: pixabay
В Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Фото: pixabay

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку на південному сході України на 2-5 липня. Про це йдеться в повідомленні прес–служби відомства, передають Українські Новини.


За прогнозами Гідрометеорологічного центру, на 2-5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршенні погоди на вівторок, 2 липня.

Рятувальники також попередили про складну погоду на вівторок: очікуються дощі, град і шторм до 30 м/с.

Синоптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на увесь тиждень.

Українські Новини розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

Ще в перший день липня, коли в Україну повернулася спека, ДержНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки у більшості областях України.

Неймовірні зміни клімату: в Мексиці випало 1,5 метра граду.

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