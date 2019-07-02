В Україні оголосили 5-бальну пожежонебезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку на південному сході України на 2-5 липня. Про це йдеться в повідомленні прес–служби відомства, передають Українські Новини.За прогнозами Гідрометеорологічного центру, на 2-5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршенні погоди на вівторок, 2 липня. Рятувальники також попередили про складну погоду на вівторок: очікуються дощі, град і шторм до 30 м\/с.Синоптик розповіла про атмосферний фронт, який принесе дощі і грози, а також дала попередній прогноз погоди на увесь тиждень.Українські Новини розповіли, як потрібно діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька. Ще в перший день липня, коли в Україну повернулася спека, ДержНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки у більшості областях України. Неймовірні зміни клімату: в Мексиці випало 1,5 метра граду.