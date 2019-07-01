О самом высоком уровне пожарной опасности по Украине предупредили спасатели

В то время, как в первый день июля в Украину вернулась жара, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в большинстве областей Украины в понедельник, 1 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.\r\nВ частности, по прогнозам Гидрометеорологического центра, 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным Гидрометцентра, в понедельник в Киеве переменная облачность, без осадков, днем +31...+33 градуса.\r\n30 июня в Украине был объявлен наивысший уровень пожарной опасности.\r\nТем временем в ГосЧС сообщили, что из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Кроме того, от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.