О самом высоком уровне пожарной опасности по Украине предупредили спасатели

В то время, как в первый день июля в Украину вернулась жара, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в большинстве областей Украины в понедельник, 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

В частности, по прогнозам Гидрометеорологического центра, 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Гидрометцентра, в понедельник в Киеве переменная облачность, без осадков, днем +31...+33 градуса.

30 июня в Украине был объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Тем временем в ГосЧС сообщили, что из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Кроме того, от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.