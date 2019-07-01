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01 июля 2019, понедельник, 11:05 73
Силовые структуры 2019-07-01T11:06:24+03:00
Українські Новини
О самом высоком уровне пожарной опасности по Украине предупредили спасатели

О самом высоком уровне пожарной опасности по Украине предупредили спасатели

Пожарные. Фото: ГосЧС
Пожарные. Фото: ГосЧС

В то время, как в первый день июля в Украину вернулась жара, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в большинстве областей Украины в понедельник, 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.

В частности, по прогнозам Гидрометеорологического центра, 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Гидрометцентра, в понедельник в Киеве переменная облачность, без осадков, днем +31...+33 градуса.

30 июня в Украине был объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Тем временем в ГосЧС сообщили, что из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Кроме того, от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.

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