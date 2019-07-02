Зеленський повторно просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна і призначити міністром Пристайка

Президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на неї Вадима Пристайка", - сказано в повідомленні.

У ньому зазанчається, що відповідні подання глава держави вніс на розгляд депутатів 11 червня.

"Враховуючи зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути зазначені питання", - йдеться в листі до парламенту від 1 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко отримав надбавку розміром з оклад за високі досягнення в травні.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Луценка.