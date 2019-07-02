МЗС зібрався жорстко відповідати на рішення ПАРЄ по Росії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який йде в політичний відпустку, заявляє, що Міністерство закордонних справ підготувало план жорстких дій щодо Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у зв'язку з рішенням асамблеї відновити повноваження Росії.\r\nПро це він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"Ми погодили план дій, ми зараз радимося, як тактично його імплементувати... Наприклад, делегація ПАРЄ не має бути спостерігачем на цих виборах. Я вважаю, що нам треба переглянути, у який спосіб ми далі братиме участь у різних палатах ПАРЄ, є ще кілька ідей, які ми погодили.... Це досить комплексний план, який має стати реакцією, причому жорсткою і дуже послідовною, на ту "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - заявив Клімкін.\r\nПри цьому він заперечує, що відновлення повноважень РФ в ПАРЄ було частиною угоди щодо звільнення 24 українських моряків.\r\n"Це не пропорційно. Тобто, банально, ідея одне на інше розміняти - це не відповідає тій логіці, якою все дотримувалися (в ПАРЄ)", - підкреслив міністр.\r\nПри цьому він визнав, що в ПАРЄ обговорювалися різні варіанти звільнення моряків.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.\r\nПри цьому делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України оголосили про демарш у ПАРЄ.\r\nТакож питання про повернення Росії в ПАРЄ направлене до "Венеціанської комісії".