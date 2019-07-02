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02 липня 2019, вівторок, 09:47 29
Зовнішня політика 2019-07-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
МЗС зібрався жорстко відповідати на рішення ПАРЄ по Росії

МЗС зібрався жорстко відповідати на рішення ПАРЄ по Росії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який йде в політичний відпустку, заявляє, що Міністерство закордонних справ підготувало план жорстких дій щодо Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у зв'язку з рішенням асамблеї відновити повноваження Росії.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми погодили план дій, ми зараз радимося, як тактично його імплементувати... Наприклад, делегація ПАРЄ не має бути спостерігачем на цих виборах. Я вважаю, що нам треба переглянути, у який спосіб ми далі братиме участь у різних палатах ПАРЄ, є ще кілька ідей, які ми погодили.... Це досить комплексний план, який має стати реакцією, причому жорсткою і дуже послідовною, на ту "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - заявив Клімкін.

При цьому він заперечує, що відновлення повноважень РФ в ПАРЄ було частиною угоди щодо звільнення 24 українських моряків.

"Це не пропорційно. Тобто, банально, ідея одне на інше розміняти - це не відповідає тій логіці, якою все дотримувалися (в ПАРЄ)", - підкреслив міністр.

При цьому він визнав, що в ПАРЄ обговорювалися різні варіанти звільнення моряків.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

При цьому делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України оголосили про демарш у ПАРЄ.

Також питання про повернення Росії в ПАРЄ направлене до "Венеціанської комісії".

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