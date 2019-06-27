Вопрос о возвращении России в ПАСЕ направлен в "Венецианскую комиссию"

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в "Венецианскую комиссию" на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов в Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?" - написал Арьев.

Он отметил, что на данный момент полной ратификации российской делегации не будет.

Кроме того, по его словам, российская делегация сообщила, что не будет участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.

Тем временем Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.