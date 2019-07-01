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01 июля 2019, понедельник, 12:04 1654
Верховная Рада и партии 2019-07-01T14:00:03+03:00
Українські Новини
Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады

Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады

Андрей Парубий.
Андрей Парубий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступает против участия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в досрочных выборах Рады после возобновления полномочий России в ассамблее.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета, передают Українські Новини.

"Я считаю целесообразным в случае, если российская делегация будет возобновлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение председателя Верховной Рады относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить российских наблюдателей, мы этого не можем позволить", - сказал он.

По словам Парубия, наблюдатели страны-агрессора не могут определять демократичность выборов в Украине.

Парубий рассчитывает на поддержку коллег в этом вопросе.

Кроме того, это является одной из рекомендаций парламентского комитета по иностранным делам.

Как сообщали Українські Новини, делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины объявили о демарше в ПАСЕ.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Больше новостей о: ПАСЕ Андрей Парубий выборы в Верховную Раду Международные наблюдатели Парламентские выборы 2019

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