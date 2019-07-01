Парубий против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступает против участия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в досрочных выборах Рады после возобновления полномочий России в ассамблее.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета, передают Українські Новини.

"Я считаю целесообразным в случае, если российская делегация будет возобновлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение председателя Верховной Рады относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить российских наблюдателей, мы этого не можем позволить", - сказал он.

По словам Парубия, наблюдатели страны-агрессора не могут определять демократичность выборов в Украине.

Парубий рассчитывает на поддержку коллег в этом вопросе.

Кроме того, это является одной из рекомендаций парламентского комитета по иностранным делам.

Как сообщали Українські Новини, делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины объявили о демарше в ПАСЕ.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").