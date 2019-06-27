Делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарш

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для консультаций со своими парламентами.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее во время следующих сессий", - говорится в заявлении делегаций, опубликованном Арьевым.

Также в заявлении делегации выразили надежду, что новоизбранный генеральный секретарь ПАСЕ найдет способ решения сложившейся ситуации.

Арьев сообщил, что идея совместного демарша делегаций в ПАСЕ появилась во вторник.

По его мнению, происходящее в ПАСЕ противоречило правилам.

"Президент кричала, пророссийский голландец Тини Кокс подскакивал на месте, но коллега из Латвии, которую единогласно назначили общим голосом, зачитала совместное заявление 7 делегаций. Мы обнялись и поблагодарили за совместную работу", - добавил Арьев.

Он также отметил, что решение 7 делегаций о демарше было достойным.

Кроме того, Арьев от имени украинской делегации поблагодарил делегации Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польщи и Словакии за совместную работу, а также поблагодарил делегацию Великобритании за поддержку.

Как сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".

Ранее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Тем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.