Богдан підтримує введення російської мови як регіональної на Донбасі

Андрій Богдан, призначений керівником Офісу Президента, вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

Богдан вважає, що такі питання мають вирішуватися на референдумах.

На запитання про те, що таке рішення можуть захотіти прийняти і інші області, Богдан відповів, що не можна нав'язувати думку лише частини України і необхідно шукати компроміси.

"Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні? Розмовляти нескінченно про хороше можна. Але в цей час треба поїхати на фронт, подивитися, хто і як розмовляє в окопах і прийняти рішення... Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми маємо шукати компроміси чи ми маємо всім нав'язувати думку якоїсь частини України?" - сказав він.

При цьому керівник Офісу Президента виступив проти надання російській мові статусу державної, оскільки вважає, що це поглибить конфлікт.

"Не думаю, що вона (друга державна мова) вирішує це питання. Вона поглиблює конфлікт. В цьому випадку я - проти", - сказав Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський проти утисків російської мови і мов інших нацменшин.

Водночас кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб українська була державною мовою і більшість українців за вивчення російської мови в школах.