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05 июня 2019, среда, 19:57 81
Общество 2019-06-06T11:30:05+03:00
Українські Новини
Каждый пятый гражданин Украины хочет, чтоб русский был государственным языком

Каждый пятый гражданин Украины хочет, чтоб русский был государственным языком

Две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, но одна пятая – что и российскому следует дать статус государственного. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня.

Так, 66% опрошенных – за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком.

21% выступают за предоставление русскому языку государственного статуса.

Еще 11% – за его официальный статус в отдельных регионах.

2% затруднились ответить на этот вопрос.

Тем временем, "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также почти четверть украинцев считают, что выборы Президента усилили раскол в обществе.

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