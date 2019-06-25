Большинство украинцев за изучение русского языка в школах, – опрос

Большинство граждан Украины полагают, что русский язык нужно изучать в школах.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", сссылаясь на результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг".

Мнение, что на изучение русского языка в школах нужно уделять столько же времени, сколько и на другие иностранные, или меньше разделяют 35,8% респондентов. За равное на изучение украинского и русского языков количество времени выступили 23,9% опрошенных.

Уделять русскому языку в школах меньше времени, чем украинскому, но больше, чем другим иностранным считают необходимым 22% респондентов. Всего 12,1% респондентов ответили, что в школах не нужно изучать русский язык.

Социологи с 13 по 19 июня опросили 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

Напомним, по данным соцопроса, в Украине число общающихся на русском и украинском языках оказалось одинаковым.

Ранее активист политической партии "Голос" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов.