Про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні рятувальники попередили

У той час, як в перший день липня в Україну повернулася спека, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в більшості областей України в понеділок, 1 липня.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, за прогнозами Гідрометеорологічного центру, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за даними Гідрометцентру, у понеділок в Києві мінлива хмарність, без опадів, вдень +31...+33 градуси.\r\n30 червня в Україні був оголошений найвищий рівень пожежної небезпеки.\r\nТим часом у ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.