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01 липня 2019, понеділок, 11:05 8
Силові структури 2019-07-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
Про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні рятувальники попередили

Про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні рятувальники попередили

Пожежники. Фото: ДСНС
Пожежники. Фото: ДСНС

У той час, як в перший день липня в Україну повернулася спека, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в більшості областей України в понеділок, 1 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Зокрема, за прогнозами Гідрометеорологічного центру, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Гідрометцентру, у понеділок в Києві мінлива хмарність, без опадів, вдень +31...+33 градуси.

30 червня в Україні був оголошений найвищий рівень пожежної небезпеки.

Тим часом у ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.

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