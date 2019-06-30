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30 июня 2019, воскресенье, 12:12 1693
Общество 2019-06-30T17:08:31+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

В Украине в воскресенье, 30 января, удержится чрезвычайная пожарная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, пожарная опасность ожидается в Киеве и области.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В то же время по данным синоптика Натальи Диденко, 30 июня, ожидается комфортная погода – днем температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26. На западе столбики термометров поднимутся до +29, на востоке температура будет колебаться от +21 до +24.

После ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.

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