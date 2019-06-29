Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає

Президент Росії Володимир Путін заперечує зв'язок між поновленням повноважень Росії в Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) і звільненням 24 українських моряків.

Про це він сказав на прес-конференції в Осаці (Японія) за підсумками саміту "Великої двадцятки (G-20)", передають Українські Новини.

"Ні, так при чому тут ПАРЄ і українські моряки?" - відповів російський президент на запитання про наявність такого зв'язку.

Путін сказав, що нібито начальник Генштабу Збройних Сил України визнав, що прохід українських кораблів через Керченську протоку був провокацією екс-Президента Петра Порошенка.

Путін сказав, що українські військові моряки виконували наказ командування, але вчинили правопорушення відповідно до російського законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру главі МЗС Павлу Клімкіну, який діє за його словами, без погодження з Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована в РФ без узгодження з Банкової.

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.