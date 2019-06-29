підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 13:54 92
Зовнішня політика 2019-06-29T16:00:02+03:00
Українські Новини
Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає

Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає

Президент Росії Володимир Путін заперечує зв'язок між поновленням повноважень Росії в Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) і звільненням 24 українських моряків.

Про це він сказав на прес-конференції в Осаці (Японія) за підсумками саміту "Великої двадцятки (G-20)", передають Українські Новини.

"Ні, так при чому тут ПАРЄ і українські моряки?" - відповів російський президент на запитання про наявність такого зв'язку.

Путін сказав, що нібито начальник Генштабу Збройних Сил України визнав, що прохід українських кораблів через Керченську протоку був провокацією екс-Президента Петра Порошенка.

Путін сказав, що українські військові моряки виконували наказ командування, але вчинили правопорушення відповідно до російського законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру главі МЗС Павлу Клімкіну, який діє за його словами, без погодження з Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована в РФ без узгодження з Банкової.

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

Більше новин про: Володимир Путін українські моряки ПАРЄ

Архів
Новини
Барабанщика гурту Guns' N' Roses поранили ножем у живіт 14:45
Росіянин насильно утримував 100 українців "реабілітаційних центрах", де їх примушували виконувати важку роботу 14:24
Володимир Путін. Скріншот відео
Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає 13:54
ЦВК зареєструвала 66 однофамільців кандидатів у 43 округах. За одного платять 20 тисяч доларів 13:29
Український дім Фото: walking.kiev.іа
Новий Офіс Президента будуть опалювати розтопленим льодом, - архітектор проекту 13:18
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів 20:40
більше новин
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків 16:56
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води 19:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok