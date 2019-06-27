Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їхніх заступників

Президент Володимир Зеленський, який має намір змінити всіх губернаторів, звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Коваленка та призначив т.в.о. голови Світлану Лобанову, а також він звільнив голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко і призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Дмитра Батуру.

Про це йдеться в указах №№464-465 і №№471-472 від 27 червня, передають Українські Новини.

На звільненого Коваленка було покладено тимчасове виконання обов'язків голови Кіровоградської обладміністрації 11 червня указом Президента №383.

Призначена Лобанова народилася в 1962 році в Кіровограді.

Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1984 р.), Українську академію зовнішньої торгівлі (2000 р. за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", магістр міжнародного менеджменту)

У квітні 2018 року вона була призначена заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Звільнений Резніченко був призначений на посаду губернатора Дніпропетровської області Президентом Петром Порошенком у березні 2015 року.

Призначений Дмитро Батура обіймав посаду заступника губернатора з лютого 2018 року.

До цього він керував відділом антикорупційної політики і прав людини в Дніпропетровській облдержадміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і одразу призначив їм тимчасові заміни.