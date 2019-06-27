Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їхніх заступників

Президент Володимир Зеленський, який має намір змінити всіх губернаторів, звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Коваленка та призначив т.в.о. голови Світлану Лобанову, а також він звільнив голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко і призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Дмитра Батуру.\r\nПро це йдеться в указах №№464-465 і №№471-472 від 27 червня, передають Українські Новини.\r\nНа звільненого Коваленка було покладено тимчасове виконання обов'язків голови Кіровоградської обладміністрації 11 червня указом Президента №383.\r\nПризначена Лобанова народилася в 1962 році в Кіровограді.\r\nЗакінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1984 р.), Українську академію зовнішньої торгівлі (2000 р. за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", магістр міжнародного менеджменту)\r\nУ квітні 2018 року вона була призначена заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.\r\nЗвільнений Резніченко був призначений на посаду губернатора Дніпропетровської області Президентом Петром Порошенком у березні 2015 року.\r\nПризначений Дмитро Батура обіймав посаду заступника губернатора з лютого 2018 року.\r\nДо цього він керував відділом антикорупційної політики і прав людини в Дніпропетровській облдержадміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.\r\nРаніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і одразу призначив їм тимчасові заміни.