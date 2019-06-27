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27 червня 2019, четвер, 21:54 26
Президент 2019-06-27T22:11:37+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їхніх заступників

Зеленський звільнив двох губернаторів і відразу призначив на заміну їхніх заступників

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Президент Володимир Зеленський, який має намір змінити всіх губернаторів, звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Коваленка та призначив т.в.о. голови Світлану Лобанову, а також він звільнив голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко і призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Дмитра Батуру.

Про це йдеться в указах №№464-465 і №№471-472 від 27 червня, передають Українські Новини.

На звільненого Коваленка було покладено тимчасове виконання обов'язків голови Кіровоградської обладміністрації 11 червня указом Президента №383.

Призначена Лобанова народилася в 1962 році в Кіровограді.

Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1984 р.), Українську академію зовнішньої торгівлі (2000 р. за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", магістр міжнародного менеджменту)

У квітні 2018 року вона була призначена заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Звільнений Резніченко був призначений на посаду губернатора Дніпропетровської області Президентом Петром Порошенком у березні 2015 року.

Призначений Дмитро Батура обіймав посаду заступника губернатора з лютого 2018 року.

До цього він керував відділом антикорупційної політики і прав людини в Дніпропетровській облдержадміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і одразу призначив їм тимчасові заміни.

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