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27 червня 2019, четвер, 08:00 16
Зовнішня політика 2019-06-27T08:30:02+03:00
Українські Новини
Питання про повернення Росії в ПАРЄ направлено до "Венеціанської комісії"

Питання про повернення Росії в ПАРЄ направлено до "Венеціанської комісії"

Венеціанська комісія. Фото: gdb.rferl.org
Венеціанська комісія. Фото: gdb.rferl.org

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".

Про це глава української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається чинним і одноголосно направив в "Венеціанську комісію" на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів у Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)?" - написав Ар'єв.

Він зазначив, що на сьогодні повної ратифікації російської делегації не буде.

Крім того, за його словами, російська делегація повідомила, що не буде брати участь у роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, профільні комітети ПАРЄ, розглянувши питання про повноваження делегації РФ, прийняли рекомендацію підтвердити їх навіть без мінімальних санкцій, які залишалися дозволеними після рішення асамблеї, прийнятого в понеділок.

Тим часом Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Також був оприлюднений список країн, які проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.

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