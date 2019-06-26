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26 июня 2019, среда, 10:33 26
Внешняя политика 2019-06-26T10:33:20+03:00
Українські Новини
В ПАСЕ хотят снять с России остатки санкций

В ПАСЕ хотят снять с России остатки санкций

ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Прошлой ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.

Как сообщали Українські Новини, Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ассамблеи за возвращение российской делегации в ПАСЕ. 

25 июня в Киеве под посольствами прошли акции против возвращения России в ПАСЕ.

 

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