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25 июня 2019, вторник, 16:36 533
Внешняя политика 2019-06-25T16:53:43+03:00
Українські Новини
Украина отзывает своего представителя при Совете Европы Кулебу

Украина отзывает своего представителя при Совете Европы Кулебу

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook министр иностранных дел Павел Климкин, передают Українські Новини.

"СЕ (Совет Европы) утратил наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - написал он.

Климкин также поблагодарил украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за работу и отметил, что приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг.

Как сообщали Українські Новини, 24 июня ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила никакой поддержки со стороны Владимира Зеленского и Администрации Президента.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации.

Также был обнародован список стран, поддержавших в ПАСЕ возвращение России. 

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