10 причин, щоб почати їсти малину

Літо в самому розпалі. На ринках і полицях супермаркетів з'явилося безліч різних ягід і фруктів. А це означає, що пора запасатися вітамінами на зиму. Крім того, що малина має приємний смак, вона ще й дуже корисна, так само, як шовковиця, вишня і черешня.



Корисні властивості малини:

Ягода містить корисний цукор, такий як фруктоза і глюкоза. Вони необхідні для роботи мозку і серцево-судинної системи.



Малина багата на саліцилову кислотою, котра має жарознижуючі властивості.



Завдяки вітамінам А, В, С, РР ягоду рекомендують вживати при проблемах зі шлунком.



Свіжі ягоди малини ефективні при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, колітів, цинги, малокрів'я.



Малина здатна підтримувати тонус шкіри і омолоджувати.



Підходить тим, хто дотримується дієти, адже калорійність малини 41 ккал на 100 грам продукту.



Малина допомагає жінці завагітніти і виносити здорового малюка завдяки фолієвій кислоті.



У листках малини містяться речовини, які стимулюють мускулатуру кишечника і матки.



Ягоду також використовують як антистресовий засіб. Напої з малини рекомендують пити при неврозах, депресіях та для поліпшення сну.



Малина очищає кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок.

Плоди малини вживаються як свіжими, так і замороженими. Також малину використовують для приготування варення, желе, мармеладу, соків. Малинові вина, наливки, лікери і настоянки володіють високими смаковими якостями.

Протипоказання: малина здатна викликати алергічну реакцію, не рекомендується вживати малину при виразці, гастриті та інших захворюваннях кишково-шлункового тракту. А також людям, у яких проблеми з нирками, бронхіальна астма та поліпи в носі.



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Тим часом економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.

Також в деяких областях України очікується зниження цін на полуницю.