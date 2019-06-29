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29 червня 2019, субота, 08:00 7
Lifestyle 2019-06-29T08:15:01+03:00
Українські Новини
10 причин, щоб почати їсти малину

10 причин, щоб почати їсти малину

Малина. Фото: pixabay
Малина. Фото: pixabay

Літо в самому розпалі. На ринках і полицях супермаркетів з'явилося безліч різних ягід і фруктів. А це означає, що пора запасатися вітамінами на зиму. Крім того, що малина має приємний смак, вона ще й дуже корисна, так само, як шовковиця, вишня і черешня.


Корисні властивості малини:

    • Ягода містить корисний цукор, такий як фруктоза і глюкоза. Вони необхідні для роботи мозку і серцево-судинної системи.
    • Малина багата на саліцилову кислотою, котра має жарознижуючі властивості.
    • Завдяки вітамінам А, В, С, РР ягоду рекомендують вживати при проблемах зі шлунком.
    • Свіжі ягоди малини ефективні при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, колітів, цинги, малокрів'я.
    • Малина здатна підтримувати тонус шкіри і омолоджувати.
    • Підходить тим, хто дотримується дієти, адже калорійність малини 41 ккал на 100 грам продукту.
    • Малина допомагає жінці завагітніти і виносити здорового малюка завдяки фолієвій кислоті.
    • У листках малини містяться речовини, які стимулюють мускулатуру кишечника і матки.
    • Ягоду також використовують як антистресовий засіб. Напої з малини рекомендують пити при неврозах, депресіях та для поліпшення сну.
    • Малина очищає кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок.

Плоди малини вживаються як свіжими, так і замороженими. Також малину використовують для приготування варення, желе, мармеладу, соків. Малинові вина, наливки, лікери і настоянки володіють високими смаковими якостями.

Протипоказання: малина здатна викликати алергічну реакцію, не рекомендується вживати малину при виразці, гастриті та інших захворюваннях кишково-шлункового тракту. А також людям, у яких проблеми з нирками, бронхіальна астма та поліпи в носі.

Нагадаємо, на торгових теренах вже з'явилася українська чорниця і лохина: скільки коштують ягоди.

Тим часом економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.

Також в деяких областях України очікується зниження цін на полуницю.

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