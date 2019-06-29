10 причин, щоб почати їсти малину

Літо в самому розпалі. На ринках і полицях супермаркетів з'явилося безліч різних ягід і фруктів. А це означає, що пора запасатися вітамінами на зиму. Крім того, що малина має приємний смак, вона ще й дуже корисна, так само, як шовковиця, вишня і черешня. Корисні властивості малини:\r\n\r\n\r\nЯгода містить корисний цукор, такий як фруктоза і глюкоза. Вони необхідні для роботи мозку і серцево-судинної системи.\r\nМалина багата на саліцилову кислотою, котра має жарознижуючі властивості.\r\nЗавдяки вітамінам А, В, С, РР ягоду рекомендують вживати при проблемах зі шлунком.\r\nСвіжі ягоди малини ефективні при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, колітів, цинги, малокрів'я.\r\nМалина здатна підтримувати тонус шкіри і омолоджувати.\r\nПідходить тим, хто дотримується дієти, адже калорійність малини 41 ккал на 100 грам продукту.\r\nМалина допомагає жінці завагітніти і виносити здорового малюка завдяки фолієвій кислоті.\r\nУ листках малини містяться речовини, які стимулюють мускулатуру кишечника і матки.\r\nЯгоду також використовують як антистресовий засіб. Напої з малини рекомендують пити при неврозах, депресіях та для поліпшення сну.\r\nМалина очищає кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок.\r\n\r\n\r\nПлоди малини вживаються як свіжими, так і замороженими. Також малину використовують для приготування варення, желе, мармеладу, соків. Малинові вина, наливки, лікери і настоянки володіють високими смаковими якостями.\r\nПротипоказання: малина здатна викликати алергічну реакцію, не рекомендується вживати малину при виразці, гастриті та інших захворюваннях кишково-шлункового тракту. А також людям, у яких проблеми з нирками, бронхіальна астма та поліпи в носі. Нагадаємо, на торгових теренах вже з'явилася українська чорниця і лохина: скільки коштують ягоди. Тим часом економісти спрогнозували ціни ягід на літній сезон.\r\nТакож в деяких областях України очікується зниження цін на полуницю.