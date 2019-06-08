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08 июня 2019, суббота, 13:44 68
Lifestyle 2019-06-08T14:47:54+03:00
Українські Новини
Супрн рассказала о пользе шелковицы, вишен и черешен

Супрн рассказала о пользе шелковицы, вишен и черешен

Ягоды. Фото: pixabay.com
Ягоды. Фото: pixabay.com

Шелковица - модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни - не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное.

Об этом говорится в заметке на странице исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в социальной сети Facebook.

Отмечается, что шелковица богата растворимый и нерастворимую клетчатку и менее калорийна, чем яблочный сок или молоко. Черная и красная шелковица богаты на полифенолы. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино, и кофе.

Кроме того, шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы. Шелковица также может улучшать уровень сахара натощак.

Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие, однако это не делает шелковицу лекарствами, тем более от рака.

В шелковице много железа, калия и витаминов С, К и Е. Ягоды шелковицы можно сушить, как изюм, или замораживать.

Вишни и черешни рассматривают как нутрицевтики - продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Однако черешня также не является лекарством.

Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром.

Обзор в научном журнале Nurtients сообщает, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают окислительный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц.

Также вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

"Помните, что варенье или наливки - не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом", - дала совет Супрун.

Напомним, ранее сообщалось о том, чем полезна клубника: как правильно выбрать и есть.

Кроме того, Супрун рассказала, почему полезно пить кофе, но лучше отказаться от латте. 

Также и.о. министра развенчала миф о том, что здоровое питание это дорого и дала советы, на какие продукты стоит обратить свое внимание.

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