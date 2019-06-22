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22 июня 2019, суббота, 09:26 69
Экономика 2019-06-22T09:26:01+03:00
Українські Новини
В Украине начался сезон черники и голубики: сколько стоят полезные ягоды

В Украине начался сезон черники и голубики: сколько стоят полезные ягоды

Черника. Фото: pixabay
Черника. Фото: pixabay

Лето - это время свежих ягод и фруктов, время, когда стоит запасаться витаминами на зиму. Сезон черники, голубики, а также шелковицы, вишен и черешен уже начался.


В этом году черника пришла на рынок с опозданием: на одну неделю позже, чем в прошлом году. Цены за первую неделю сезона упали на более чем 1,5 раза, сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные мониторинга цен на площадке крупнейшего в Западной Украине оптового рынка ОРСП "Шувар".

На старте сезона цены были на 15-20% выше. "Хватило всего нескольких дней для того, чтобы предложение черники на "Шуваре" догнало объемы прошлого года и цены, соответственно, тоже упали до прошлогодних показателей - с 100 грн/кг (3,3 EUR/кг), до 60 грн/кг (2.0 EUR/кг). Интересно, что цена на чернику в начале третьей декады июня остается одинаковой уже три года подряд, 20 июня 2017 эту ягоду на "Шуваре" тоже продавали по 60-65 грн/кг", - идется в сообщении.

Доля черники в структуре ягодного экспорта составляет более 40%. Собирают ее преимущественно в лесах. А на рынке в полном объеме черника появляется в июле.

Пока цены на чернику падают, цены на голубику падать даже не собираются.   Если до недавнего времени импортная голубика была дорогой и с мало выраженным вкусом, то сейчас уже можно насладиться появлением вкусной украинской голубики на торговых просторах. Цены на украинскую голубику от 380 до 520 гривен за килограмм. Высокие цены будут держаться к началу июня, когда массово выйдут большие производители с большими объемами, сообщает kurkul.com

Голубика остается главной ягодой украинского бизнеса, а также наиболее популярной для экспорта в глобальном масштабе. Украина по темпам закладки плантаций голубики вышла на второе место в мире, после Перу. Об этом сообщает east-fruit.com.

По словам эксперта ягодного рынка, управляющего партнера компании FruiTech Олега Босого, голубика обошла по размерам площадей даже малину. По состоянию на 2018 год в Украине уже около 2200 гектаров под голубикой.

Олег Босый также рассказал, что на первом месте по площадям под голубикой в Украине находится Житомирская область. За ней следуют Волынь и Киевская область.

Напомним, экономисты спрогнозировали цены ягод на летний сезон.

Тем временем сезон клубники в самом разгаре: как правильно выбирать.

Также в некоторых областях Украины ожидается снижение цены на клубнику.


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