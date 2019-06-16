Ягоды дешеветь не будут: экономисты спрогнозировали цены на летний сезон

Первая неделя лета принесла украинцам доступные цены на клубнику, которая, как известно, появляется на рынках первой. Есть и черешня, но дешевую ждать не приходится, разве что будет невысокого качества. Эксперты говорят, что причиной тому — холодный апрель и дождливый май, повлиявшие на урожайность. Какие сейчас цены на ягоды и косточковые в этом сезоне и какими они будут, пишет "Сегодня".

Как показал мониторинг, клубнику выгоднее покупать на рынках, а не в магазинах. Ягоду неплохого качества можно найти у торговцев даже по 40 грн/кг, отличную — по 60, а на варенье даже по 30 грн/кг, что всего на 5 грн дороже, чем год назад. Но с учетом инфляции (9% май к маю) цены выросли за год почти вдвое больше — на 16%. В супермаркетах клубника есть не везде и ее мало, так как спрос там невысок из-за дороговизны: цена на первосортную клубнику стартует от 60 грн/кг, уцененную можно найти по 40—45 грн/кг. Но надо учитывать, что на рынках могут обвесить, а в магазинах вес точный. Уже много черешни, но цены разнятся в зависимости от качества: свежая по 80—90 грн/кг, с гнильцой — по 50—60. Появляются абрикосы, пока импортные, и вроде недорого — от 60 грн/кг, но на вкус трава-травой.

Эксперты агрорынка утверждают, что цены на клубнику и черешню упадут, но только за счет ее качества, первосортная черешня подешевеет максимум на 10—15 грн — до 65—70 грн/кг. По словам руководителя департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяны Гетьман, черешня долго не хранится, поэтому производители пытаются ее распродать побыстрее, снижая цену — даже вопреки тому, что урожай в этом году ниже прошлогоднего из-за апрельских заморозков, погубивших часть завязи.

"Начало июня — период, когда резко падают цены на клубнику и черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку пик сбора урожая. Но средняя цена черешни выше, чем в прошлом году, поскольку качественной мало, и она дороже, чем годом ранее (отборная была тогда в среднем 60 грн/кг. — Авт.). А похуже продается за ту же цену, что и в прошлом году", — сказала Гетьман.

Она ожидает, что минимум цены на черешню будет к середине июня, это около 40 грн/кг. Эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбаков также говорит, что клубника через неделю может подешеветь до 25—35 грн/кг в зависимости от качества. А вот абрикосы, хотя и станут более вкусными, чем те, что уже продаются, в цене не упадут, ждем 50—60 грн/кг.

"На Одесчине заморозки погубили больше половины завязи, поэтому предложение окажется меньше, а цены — на уровне испанских абрикосов, где в этом сезоне они обильно уродили и качество очень хорошее", — анализирует эксперт.

Из ягод на подходе малина и смородина, но цены обрадуют только на смородину, урожай которой удался.

"Цены на нее сейчас в опте 14—15 грн/кг за отборную ягоду, поэтому в рознице ожидается не выше 35 грн/кг", — прогнозирует Рыбаков.

А вот малина окажется дорогой. По словам экономиста инвестдепартамента ФАО Андрея Ярмака, причина в том, что главный производитель малины в Европе — Сербия — потерял из-за дождей до 80% урожая. А так как этот продукт продается в ЕС в основном замороженным, то наши ягодоводы получили шанс заработать, продав малину на экспорт по 1—1,3 евро/кг (32—40 грн) в опте. Это значит, что на внутреннем рынке свежая ягода будет стоить не менее 70—75 грн/кг, появится там ненадолго и будет ее немного, и в основном из частного сектора. Меньше, чем год назад, уродится вишен, опять же из-за апрельских заморозков. Поэтому, по оценке agroportal.ua, цена в рознице может быть до 20 грн/кг. Но лучше вишни брать на рынке, где цены вдвое ниже — 55—60 грн за ведро (8 кг).

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