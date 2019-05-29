В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику

В последнюю неделю весны в некоторых регионах Украины ожидается резкое снижение цен на землянику садовую (клубнику), известную своими полезными свойствами. Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на производителей ягоды из Херсонской и Николаевской областей.

Так, сообщается, что снижению цен может поспособствовать улучшение погодных условий.

Отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях ожидается повышение среднесуточных температур до 28-30 градусов по Цельсию, что приведёт к ускорению созревания земляники и повышению её предложения на рынке.

По данным издания, на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую в Украине не опускались ниже 35-40 грн/кг, а уже к концу дня в воскресенье они начали снижаться в южных и восточных регионах страны. В частности, появились предложения земляники даже дешевле 30 грн/кг. Аналитики считают, что оптовая цена на землянику садовую может уже к середине недели опуститься ниже одного доллара за кг в южных регионах страны и продолжит снижаться.

"Определённую поддержку ценам оказывают неблагоприятные погодные условия в западных регионах страны, где продолжаются проливные дожди. Они не только оттягивают начало сезона созревания ягоды, но и приводят к потере части урожая. Мы уже писали о том, что производители земляники на Закарпатье вынуждены убирать ягоду по щиколотки в воде. Вследствие этого, в центральных регионах Украины в настоящее время доминирует ягода из южных регионов, в то время как поставки из Закарпатья заметно снизились", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, борщевой набор овощей подорожал на четверть в апреле.

Тем временем, овощная корзина за год подорожала на 37%, и ее стоимость составила 74,3 грн против 54,4 грн в прошлом году (с добавлением яблок).