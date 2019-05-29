подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
29 мая 2019, среда, 06:01 4252
Экономика 2019-05-29T07:35:12+03:00
Українські Новини
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику

В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику

Клубника. Фото: usiter.com
Клубника. Фото: usiter.com

В последнюю неделю весны в некоторых регионах Украины ожидается резкое снижение цен на землянику садовую (клубнику), известную своими полезными свойствами. Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на производителей ягоды из Херсонской и Николаевской областей.

Так, сообщается, что снижению цен может поспособствовать улучшение погодных условий.

Отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях ожидается повышение среднесуточных температур до 28-30 градусов по Цельсию, что приведёт к ускорению созревания земляники и повышению её предложения на рынке.

По данным издания, на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую в Украине не опускались ниже 35-40 грн/кг, а уже к концу дня в воскресенье они начали снижаться в южных и восточных регионах страны. В частности, появились предложения земляники даже дешевле 30 грн/кг. Аналитики считают, что оптовая цена на землянику садовую может уже к середине недели опуститься ниже одного доллара за кг в южных регионах страны и продолжит снижаться.

"Определённую поддержку ценам оказывают неблагоприятные погодные условия в западных регионах страны, где продолжаются проливные дожди. Они не только оттягивают начало сезона созревания ягоды, но и приводят к потере части урожая. Мы уже писали о том, что производители земляники на Закарпатье вынуждены убирать ягоду по щиколотки в воде. Вследствие этого, в центральных регионах Украины в настоящее время доминирует ягода из южных регионов, в то время как поставки из Закарпатья заметно снизились", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, борщевой набор овощей подорожал на четверть в апреле.

Тем временем, овощная корзина за год подорожала на 37%, и ее стоимость составила 74,3 грн против 54,4 грн в прошлом году (с добавлением яблок).

Больше новостей о: Ягоды Клубника Цены на продукты

Архив
Новости
В зоне ООС у Попасной произошло столкновение с ДРГ боевиков, 1 военный пропал без вести 08:04
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
НАБУ провело обыск в ФФУ: изъяли мячи и алкоголь 06:03
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
Между супругами возникла ссора
В Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился 23:49
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok