Офіційний курс гривні продовжує зростати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 червня, на 0,02 коп. до 26,1910 UAH\/USD порівняно з курсом на 25 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3333,1102\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2619,1023\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2685,1222\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n244,5383\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1890\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2982,6337\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 червня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.\r\nРаніше в Нацбанку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість української економіки.