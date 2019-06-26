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26 червня 2019, середа, 07:01 25
Фінанси 2019-06-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні продовжує зростати

Офіційний курс гривні продовжує зростати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 червня, на 0,02 коп. до 26,1910 UAH/USD порівняно з курсом на 25 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3333,1102
100 доларів США 2619,1023
100 швейцарських франків 2685,1222
1000 ієн 244,5383
10 російських рублів 4,1890
100 євро 2982,6337

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 червня на 3,54 коп. до 26,3213 UAH/USD, курс купівлі - на 0,04 коп. до 26,0234 UAH/USD.

Тим часом Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

Раніше в Нацбанку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість української економіки.

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