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25 червня 2019, вівторок, 16:36 34
Зовнішня політика 2019-06-25T17:30:24+03:00
Українські Новини
Україна відкликає свого представника при Раді Європи Кулебу

Україна відкликає свого представника при Раді Європи Кулебу

Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр закордонних справ Павло Клімкін, передають Українські Новини.

"РЄ (Рада Європи) втратила нашу довіру і відновити її буде надзвичайно складно. З лідера зусиль для захисту прав людини Організація перетворилася в простого менеджера, причому такого собі. Тому відкликаємо нашого посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом", - написав він.

Клімкін також подякував українській делегацї в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за роботу і зазначив, що призупинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що українська делегація в ПАРЄ не отримала жодної підтримки з боку Володимира Зеленського та Адміністрації Президента.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ відновити повноваження російської делегації.

Також був оприлюднений список країн, які підтримали в ПАРЄ повернення Росії.

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