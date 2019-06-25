Українська делегація в ПАРЄ просить Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї

Українська делегація в ПАРЄ просить Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі а

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) просить Верховну Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка", заступник голови фракції та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

"Рішення української делегації в ПАРЄ... Ми звертаємося до Верховної Ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ", - написав він.

Крім цього, українська делегація закликає Президента Володимира Зеленського та Міністерство закордонних справ (МЗС) терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація залишила зал засідань асамблеї до четверга.

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