Українська делегація в ПАРЄ просить Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) просить Верховну Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка", заступник голови фракції та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.\r\n"Рішення української делегації в ПАРЄ... Ми звертаємося до Верховної Ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ", - написав він.\r\nКрім цього, українська делегація закликає Президента Володимира Зеленського та Міністерство закордонних справ (МЗС) терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація залишила зал засідань асамблеї до четверга.\r\nПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.\r\nІрина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.\r\nПрем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.\r\nРечник МЗС Катерина Зеленко заявила, що скасування російського заборони тільки послабить ПАРЄ, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.