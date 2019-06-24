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24 червня 2019, понеділок, 22:50 25
Зовнішня політика 2019-06-25T01:00:02+03:00
Українські Новини
Україні в ПАРЄ робити нічого, якщо Росію відновлять без будь-яких умов, - Ар'єв

Україні в ПАРЄ робити нічого, якщо Росію відновлять без будь-яких умов, - Ар'єв

Володимир Ар'єв у ПАРЄ. Фото: facebook/volodymyr.ariev
Володимир Ар'єв у ПАРЄ. Фото: facebook/volodymyr.ariev

Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Володимир Ар'єв вважає, що в разі повернення Росії в ПАРЄ без всяких умов, Україні в асамблеї робити нічого.

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оруеллівська реальність: війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила". Це те, що відбувається зараз в ПАРЄ. Фестиваль лицемірства, компроміс з совістю, торгівля цінностями... Якщо росіян відновлять без всяких умов, Україні в ПАРЄ нічого робити", - йдеться в повідомленні.

Також він наголосив, що більшість промовців в ПАРЄ підтримує Україну.

"Сьогодні в ПАРЄ це було видно яскраво, як ніколи. Бій триває. І триватиме до середи. Особливо після того, як росіяни завтра вранці зайдуть в цей зал: ми будемо заперечувати їх повноваження, як у 2014 і 2015", - додав глава делегації.

Він підкреслив, що українська делегація єдина, як завжди.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.

Речник МЗС Катерина Зеленко заявила, що скасування російського заборони тільки послабить ПАРЄ, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала із заявою за повернення делегації Росії в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ наразі немає.

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