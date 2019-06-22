Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу"

Партія "Слуга народу", виборчий список якої очолили Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук, висунула Миколу Стефанчука, брата представника Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслана Стефанчука, кандидатом у депутати по одномандатному виборчому округу №187 (Хмельницька область) на позачергові парламентські вибори 21 липня.

Про це свідчить список кандидатів партії у Хмельницькій області, оприлюднений в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Закінчив юридичний факультет в Хмельницькому інституті регіонального управління та права, Хмельницький національний університет за спеціальністю "соціальна педагогіка", Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію за спеціальністю "управління навчальним закладом" та Хмельницький університет управління та права за спеціальністю "державна служба". Працює начальником юридичного відділу державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". Член всеукраїнської громадської організації "Асоціація цивілістів України". Засновник і голова громадської організації "Європейський науково-дослідний інститут права", - пише "Слуга народу".

На сьогодні в цьому окрузі зареєстровано 3 кандидати: діючий депутат від цього округу Сергій Мельник (фракція "Блок Петра Порошенка"), екс-секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернілевський від партії "Громадянська позиція" і Майя Онищук від Аграрної партії.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір висунути футболіста Артема Федецького кандидатом у депутати Верховної Ради у мажоритарному округу №118 у Львівській області.

Тим часом, було опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков і популярний КВНщик Сивохо.