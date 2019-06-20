Зеленський переїжджає працювати в колишній музей Леніна, який обладнають тепловими насосами і сонячними батареями

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Президент Володимир Зеленський має намір реформувати Адміністрацію Президента в Офіс Президента.

Відео відповідного обговорення між Зеленським, головою його Адміністрації Андрієм Богданом і заступником голови АП Русланом Рябошапкою розміщено командою Зеленського в Facebook, передають Українські Новини.

"Ми сюди прийшли до концепції реформування Адміністрації Президента. Як матеріального - це будівля, так і ментального - перетворення Адміністрації Президента з рудимента радянської системи в сучасний європейський Офіс Президента України. Офіс Президента України - це постійно діючий допоміжний орган, основним завданням якого є організаційна, правова, консультативна, інформаційна, експертно-аналітична та інші (завдання) щодо забезпечення визначених Конституцією повноважень Президента", - зачитав проект документа Богдан.

У свою чергу Рябошапка повідомив, що в структурі Офісу заплановано створення директоратів.

"Логіка нової структури така. Спочатку ми йдемо від назви Адміністрація і переходимо на термін більш сучасний, європейський - Офіс глави держави, Офіс Президента. Друга позиція: ми перетворюємо Адміністрацію Президента з органу, який займався кураторством різних державних інституцій і діяв паралельно з Кабінетом Міністрів на орган, який буде забезпечувати аналітичну роботу Президента. Директорати, які ми створюємо, створюються тільки за деякими галузями. Вони будуть забезпечувати аналіз політики, того, що відбувається в країні, і пропонувати Президенту, як впливати на ситуацію і вирішувати існуючі проблеми. Тобто аналітика, моніторинг ситуації і пропозиції Президенту", - повідомив він.

Зеленський додав, що налаштований на зменшення витрат з державного бюджету на подібний орган.

"Так, це в основному буде за рахунок грантів європейських організацій, Європейського Союзу, які дадуть можливість збільшувати зарплати без додаткових навантажень на державний бюджет", - пояснив Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хотів перенести Адміністрацію. Також охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

Крім того, у Зеленського пояснили, що саме їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

Тим часом міський велопрокат з'явився під АП в Києві.