Администрация Президента может переехать в Украинский дом

Команда Зеленского, которая ранее заявила о намерении сменить место дислокации АП, рассматривает вариант переезда Администрации президента в Украинский дом.

Об этом написала у себя в Facebook искусствовед, историк архитектуры, журналист Екатерина Липа.

"Зезидент хочет переместить свою администрацию в Украинский дом. Причем забрать этажа Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", - написала она.

По ее словам, объект посетили сотрудники архитектурного бюро 33BY, которое, очевидно получило заказ на перепланировку и сообщили, что официальное решение будет через пару дней.

При этом, по словам Липы, адмиинстрацию музея не предупредили о возможном переезде.

"Администрация музея вообще не в курсе. А "Киевские солисты", кажется, на гастролях. И никакого "куда-то", хотя бы поверхностно приспособленного под хранение почти 300 тыс. экспонатов в городе просто нет. Меня вот что интересует: если нас действительно будут срочно выгонять, придет кто-то нас поддержать? Коллеги из других музеев, пресса, люди культуры в широком смысле, вы как?", - нагодует искусствовед.

Напомним, ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

Тем временем, у Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.