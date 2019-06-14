Городской велопрокат появился под АП в Киеве

Компания NextBike Ukraine открыла городской велопрокат возле Администрации Президента в Киеве после того, как во время своей предвыборной агитации президент Владимир Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде .

Об этом говорится в сообщении Администрации в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - сказано в нем.

Отмечается, что этот проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко приехал на велосипеде проголосовать на выборах президента. Позже Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде.

Также Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра.

Ранее Киев запустил проект по прокату велосипедов "Bike sharing".