У справі катастрофи Malaysia Airlines доказів причетності російських військових поки немає

Міжнародна слідча група, яка назвала підозрюваних у причетності до трагедії, заявляє, що докази про причетність російських військових до катастрофи літака Malaysia Airlines наразі відсутні.\r\nПро це на прес-конференції сказав голова слідчої групи Фред Вестербеке, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що 4 підозрюваних на сьогодні вже не є діючими російськими військовослужбовцями.\r\n"У нас зараз немає доказів проти діючих російських військових, але у нас є інформація про цих 4 осіб. Щодо інших у нас достатньої інформації ще немає", - заявив Вестербеке.\r\nВін наголосив, що розслідування ще триває, і свідки продовжують представляти відомості.\r\nТакож прокурор зазначив, що у слідчих є уявлення про ланцюжок російського військового командування, яке може бути причетне до відправлення ЗРК "Бук" на Донбас.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\nМіжнародна слідча група просить їх допитати підозрюваних і не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію.\r\nТакож були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного "екс-міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гиркіна (Стрєлкова) з Аксьоновим.