У справі катастрофи Malaysia Airlines доказів причетності російських військових поки немає

Міжнародна слідча група, яка назвала підозрюваних у причетності до трагедії, заявляє, що докази про причетність російських військових до катастрофи літака Malaysia Airlines наразі відсутні.

Про це на прес-конференції сказав голова слідчої групи Фред Вестербеке, передають Українські Новини.

Він зазначив, що 4 підозрюваних на сьогодні вже не є діючими російськими військовослужбовцями.

"У нас зараз немає доказів проти діючих російських військових, але у нас є інформація про цих 4 осіб. Щодо інших у нас достатньої інформації ще немає", - заявив Вестербеке.

Він наголосив, що розслідування ще триває, і свідки продовжують представляти відомості.

Також прокурор зазначив, що у слідчих є уявлення про ланцюжок російського військового командування, яке може бути причетне до відправлення ЗРК "Бук" на Донбас.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Міжнародна слідча група просить їх допитати підозрюваних і не має наміру просити Україну і Росію про екстрадицію.

Також були оприлюднені перехоплені телефонні переговори підозрюваного "екс-міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гиркіна (Стрєлкова) з Аксьоновим.