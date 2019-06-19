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19 червня 2019, середа, 15:27 37
Політика 2019-06-19T22:15:05+03:00
Українські Новини
Оприлюднено телефонні переговори бойовиків з Аксьоновим і Сурковим у справі MH17

Оприлюднено телефонні переговори бойовиків з Аксьоновим і Сурковим у справі MH17

Міжнародна слідча група заявляє, що підозрювані у катастрофі літака Malaysia Airlines на Донбасі, серед яких є українець, координували дії з "главою" анексованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим і помічником Президента РФ Володимира Путіна Владиславом Сурковим.

Про це на прес-конференції в Нідерландах сказали представники слідчої групи, передають Українські Новини.

Зокрема, вони оприлюднили перехоплені телефонні переговори підозрюваного "екс-міністра оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) з Аксьоновим.

Згідно з ним, в червні 2014 року керівники "ДНР" через Аксьонова попросили у російської влади посилення військової допомоги, а саме вони просили про поставки артилерії і систем протиповітряної оборони.

Аксьонов відповів, що це питання вирішується на найвищому рівні російської влади.

Після аварії літака в липні 2014 року "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Бородай контактував з Сурковим і просив у нього допомоги в цій справі.

У свою чергу ГПУ виклала відео із записом переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Нідерландах почне розглядати справу про авіакатастрофу на Донбасі 9 березня 2020.

Міжнародна слідча група не має наміру просити Росію і Україну про екстрадицію підозрюваних і просить допитати їх самостійно.

Водночас СБУ повідомила екс-міністру оборони" "ДНР" Стрелкову і ще 3 бойовикам про підозру у тероризмі у справі MH17.

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