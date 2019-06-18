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18 червня 2019, вівторок, 16:17 16
Президент 2019-06-18T16:17:59+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував нову форму обміну заручниками для деескалації на Донбасі

Зеленський запропонував нову форму обміну заручниками для деескалації на Донбасі

Президент України запропонував обмін заручників. Фото: АП
Президент України запропонував обмін заручників. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський вважає, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15, чому також може посприяти зустріч у "нормадском форматі" на липень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Федеративну Республіку Німеччина зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле... Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни і повернути заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони розпочати процес деескалації", - сказано в ньому.

Також Зеленський заявив, що Україна починає процес відновлення Донбасу, в чому їй могла б допомогти Європа.

"Нам потрібно відновлювати школи, дитячі сади і будувати дороги, яких просто там немає", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Зеленський перебуває з візитом у Берліні (Німеччина), в ході якого проведе зустріч з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Зеленський домовився з Макроном провести зустріч у нормандському форматі.

Раніше Меркель і Макрон розкритикували укази Путіна щодо надання громадянства для жителів Донбасу.

Більше новин про: Ангела Меркель Донбас Заручники Володимир Зеленський Еммануель Макрон Обмін заручниками

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