Встреча в "нормандском формате" запланирована на июль, - Зеленский

Встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на июль.\r\nОб этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передают Українськi Новини.\r\n"Обсуждалось, чтобы делать это (встречу в "нормандском формате") после парламентских выборов в Украине. Я и вчера во Франции об этом говорил с господином президентом Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась немедленно. Поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле", - сказал он.\r\nПри этом он не уточнил, пройдет ли запланированная встреча на уровне лидеров стран "нормандского формата" или же это будет встреча более низкого уровня для подготовки заседания глав государств.\r\nКак сообщали Українські Новини, Данилюк прогнозировал встречу в "нормандском формате" в середине июля. Украина и Франция готовят встречу в "нормандском формате".\r\nРанее Зеленский ответил Путину, что готов встречаться в "нормандском формате" и что будет перезагружать минский процесс.