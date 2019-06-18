Встреча в "нормандском формате" запланирована на июль, - Зеленский

Встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на июль.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передают Українськi Новини.

"Обсуждалось, чтобы делать это (встречу в "нормандском формате") после парламентских выборов в Украине. Я и вчера во Франции об этом говорил с господином президентом Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась немедленно. Поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле", - сказал он.

При этом он не уточнил, пройдет ли запланированная встреча на уровне лидеров стран "нормандского формата" или же это будет встреча более низкого уровня для подготовки заседания глав государств.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк прогнозировал встречу в "нормандском формате" в середине июля. Украина и Франция готовят встречу в "нормандском формате".

Ранее Зеленский ответил Путину, что готов встречаться в "нормандском формате" и что будет перезагружать минский процесс.