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12 июня 2019, среда, 16:51 305
Внешняя политика 2019-06-12T16:56:57+03:00
Українські Новини
Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель

Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель

Владимир Зеленский. Фото: presidуnt.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: presidуnt.gov.ua

Президент Владимир Зеленский посетит 17-18 июня Париж и Берлин для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Зеленского Юлия Мендель.

"17 визит Президента в Париж, 18 - в Берлин", - сказала она.

12 апреля, после проведения президентских выборов, но до официального объявления результатов, Зеленский уже посещал Париж, где встретился с Макроном.

С Меркель глава государства пока общался только в телефонном режиме.

Главы Франции и Германии входят в "нормандскую четверку" вместе с Украиной и Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.

Перед выборами президента Владимир Зеленский с Александром Данилюком и Русланом Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях о Макроне

После выборов Эммануэль Макрон поздравил Владмира Зеленского с победой.

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