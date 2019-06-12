Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель

Президент Владимир Зеленский посетит 17-18 июня Париж и Берлин для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила спикер Зеленского Юлия Мендель.\r\n"17 визит Президента в Париж, 18 - в Берлин", - сказала она.\r\n12 апреля, после проведения президентских выборов, но до официального объявления результатов, Зеленский уже посещал Париж, где встретился с Макроном.\r\nС Меркель глава государства пока общался только в телефонном режиме.\r\nГлавы Франции и Германии входят в "нормандскую четверку" вместе с Украиной и Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.\r\nПеред выборами президента Владимир Зеленский с Александром Данилюком и Русланом Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях о Макроне. \r\nПосле выборов Эммануэль Макрон поздравил Владмира Зеленского с победой.